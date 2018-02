Radny PiS kłusownikiem? Znaleziono u niego amunicję i wnyki

Świętokrzyska straż łowiecka znalazła u Jarosława Bednarza sprzęt kłusowniczy i pułapkę na jastrzębie. Radny PiS wytłumaczy, że łapał koty. Przesłuchano go, ale na tym nie koniec. Może spodziewać się zarzutów.

- Co tu komentować. Chluby naszej gminie na pewno to nie przyniesie - powiedział w rozmowie z portalem echodnia.eu wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia. To tutaj, we wsi Kucębów, 12 lutego straż łowiecka zauważyła pułapkę na jastrzębie.