Radni walczyli z "ideologią LGBT" i są w Polsce 2050. Hołownia tłumaczy

Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do kontrowersyjnych transferów do Polski 2050. Do tego ugrupowania politycznego dołączyła radna PSL Sejmiku Lubelskiego Ewa Jaszczuk, która była jedną z osób głosujących za "strefą wolną od LGBT" w województwie lubelskim. Przypomnijmy, że Jaszczuk otrzymała medal od ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Wtedy też Czarnek odznaczał samorządy m.in. za podjęte działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii poprzez włączenie się w akcję "Samorząd wolny od ideologii LGBT". - Ja spotkałem się z panią radną raz do tej pory - wyjaśnił były kandydat na prezydenta i dodał, że przeanalizuje to głosowanie. - Słyszałem do tej pory o przypadku z Poniatowej, gdzie jednemu z naszych radnych zarzucano, że wsparł tego typu uchwałę. Ten radny (Grzegorz Zburzyński - przyp. red.) akurat bardzo jasno wyjaśnił swoje stanowisko, przeprosił i powiedział, że nie miał świadomości skutków tej uchwały i tego, w którą stronę ona pójdzie. Nigdy więcej takiej uchwały by nie przegłosował. Popełnił błąd i miał odwagę publicznie o tym powiedzieć - przekazał Szymon Hołownia. Gość WP dodał, że jeśli chodzi o panią Jaszczuk, "to nie wszystkie decyzje docierają do mojego szczebla". - Zapytam posłankę Joannę Muchę, odpowiedzialną za ten region, o tę dokładną sprawę i mam nadzieję, że ją szybko wyjaśni - wskazał rozmówca Michała Wróblewskiego i podkreślił, że "strefy wolne od LGBT" to absurd.