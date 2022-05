Radna Kijowa o przyczynach inwazji na Ukrainę: to, co dla nas jest normalne, dla nich jest luksusem

"Nie ma gdzie spać, nie ma gdzie jeść, nie ma gdzie żyć"

Smyrnowa przyznaje, że Kijów zmaga się z obecnie problemami finansowymi, które utrudniają pomoc dotkniętym wojną cywilom. - Trudności te wynikają także z tego, że budżetu miasta nie zasilają obecnie opłaty komunalne, a czynsz płacony przez przedsiębiorców wynajmujących należące do miasta budynki został obniżony do poziomu jednej hrywny - tłumaczy. - Obecnie do budżetu wpływa 50 proc. środków, które zasilały go przed wojną - dodaje.