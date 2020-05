Radiowa Trójka. Artur Rojek o działaniu Polskiego Radia ws. utworu Kazika. "Głupia decyzja"

Artur Rojek zabrał głos ws. singla Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Piosenka uderzająca w prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego została usunięta z Listy Przebojów po tym, jak osiągnęła pierwsze miejsce. - Trójka jest radiem, które mnie muzycznie wychowało i zawdzięczam im to, co dzisiaj robię. Nie mogę się zgodzić na ingerencję w sferę artystyczną i sztuki. To dla mnie kwestia najbardziej istotna - mówił muzyk w rozmowie z TVN24.

Piosenkarz współpracuje z Trójką jako artysta i organizator festiwalu. - Ktoś podjął głupią decyzję skutkującą zamieszaniem. Jeżeli nadal będą podejmowane takie rozstrzygnięcia to dalsza współpraca będzie abstrakcją. To wąskie spojrzenie na twórczość Kazika. Robił to w różnych sytuacjach i okresach. Nikomu nie stała się krzywda. Nie przekroczył granic. To był błyskotliwy i inteligentny tekst - tłumaczy były lider Myslovitz.