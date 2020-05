Burza wokół Trójki. Bartosz Arłukowicz krytykuje PiS: "To jest pełna bolszewia"

Nie milknie dyskusja w sprawie decyzji Polskiego Radia o usunięciu z internetu piątkowej Listy Przebojów Trójki. Na jej szczycie znalazła się piosenka Kazika, w której krytykuje on Jarosława Kaczyńskiego. - To jest pełna symbolika upadku tej miernej władzy - stwierdził Bartosz Arłukowicz.

Chodzi o najnowszy utwór Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Piosenka dzięki swojej popularności trafiła na pierwsze miejsce opublikowanej w zeszły piątek Listy Przebojów Trójki. Ranking został jednak szybko usunięty z sieci, a Polskie Radio wydało oświadczenie, w którym tłumaczy się ze swojej decyzji.

"Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację" – napisał w sobotnim komunikacie Tomasz Kowalczewski, dyrektor-redaktor naczelny Programu 3 Polskiego Radia.

Kazik zdjęty z Trójki. Opozycja krytykuje PiS

Decyzja o unieważnieniu wyników listy Polskiego Radia wywołała falę komentarzy. Skrytykowało ją środowisko artystów, w tym m.in. Dawid Podsiadło, który całą sytuację określił jako "powrót najgorszych komunistycznych praktyk". Zareagowali też politycy.

- To jest pełna bolszewia. Tak wygląda strach władzy przed utratą władzy. Kiedy władza zaczyna wojować z piosenkami to oznacza, że to jest ostatni etap jej upadku. To jest pełna symbolika upadku tej miernej władzy - stwierdził w TVN 24 były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Według eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej Polskie Radio dopuściło się cenzury. - Kiedy władza zaczyna wojować z piosenkami to oznacza, że to jest ostatni etap jej upadku. Trójka wróci, Niedźwiecki wróci i normalność też wróci. Chcę wszystkich zapewnić, że normalność wróci - przekonywał polityk opozycji.

Zamieszanie wokół Trójki. "To jest cenzura"

Obecną sytuację, która ma miejsce na antenie Polskiego Radia skomentowała też posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, która także skrytykowała władze stacji za stosowanie cenzury.

- Z kulturą i z artystami jeszcze nikt nie wygrał. Z paranoją w Polskim Radiu mamy do czynienia już od dawna. To, że jest cenzura i zwolnienia to nie jest nic nowego - dodała.

Polskiego Radia nie bronił też poseł PiS Marcin Horała. Polityk zamiast tego zaatakował natomiast dziennikarza Marka Niedźwieckiego, który w sobotę po 35 latach zwolnił się z Polskiego Radia po decyzji o usunięciu z internetu Listy Przebojów.

- Wypraszam sobie insynuacje, że są to decyzje obozu rządzącego czy rządu. Ten utwór absolutnie nie powinien być zdjęty. To jest po prostu głupota, albo celowa prowokacje jednej czy dwóch osób - stwierdził, komentując też wypowiedzenie Niedźwieckiego. - Przyszedł do pracy w czwartym miesiącu stanu wojennego, a teraz odchodzi w glorii męczennika i bojownika o wolność - dodał.

W piosence "Twój ból jest lepszy niż mój" Kazik cofa się pamięcią do 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, kiedy to media obiegły zdjęcia, na których Jarosław Kaczyński odwiedził warszawski Cmentarz Powązkowski. Prezes PiS zrobił to mimo zakazów wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa.