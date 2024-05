Radio Zet wygrywa z KRRiT. Sąd uchylił półmilionową karę

"Z ustaleń dziennikarza, zweryfikowanych w niezależnych źródłach, wynikało, że głośna afera z granatnikiem komendanta policji doprowadziła do spadku zaufania do polskich służb. W efekcie strona polska co prawda wiedziała o wjeździe pociągu specjalnego z Ukrainy, ale nie została z wyprzedzeniem poinformowana, że jedzie nim Wołodymyr Zełeński w celu odbycia podróży do USA . Maciej Świrski arbitralnie uznał, że informacja podana przez Radio ZET to fakenews sprzeczny "z prawem, polską racją stanu i dobrem społecznym", nie przedstawiając na to żadnych dowodów" – podaje Radio ZET, cytowane przez TVP Info.