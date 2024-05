Ambasador USA reaguje. Zdecydowany komentarz ws. decyzji KRRiT

W komunikacie KRRiT przytoczono art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym "podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 proc. udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce". Dodano, że "wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniono ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej w spółce posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu do 49 proc., a w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 100 proc.".