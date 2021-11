WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Rada Medyczna do likwidacji? Grzesiowski bez ogródek Mimo że czwarta fala koronawirusa w Polsce nabiera rozpędu, rząd nie słucha zaleceń Rady Medycznej, która rekomendowała m.in. obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 przyznał w programie "Newsroom WP", że Rada Medyczna jest ciałem "całkowicie nieskutecznym". - Mówią o tym sami jej członkowie przyznając, że ich rady nie są brane pod uwagę. W związku z tym, gdyby te osoby miały jakikolwiek poziom szacunku dla własnych nazwisk, powinny się z tego wycofać - powiedział ekspert. Jak przyznał Grzesiowski, "Rada Medyczna stanowi zasłonę dla działań rządu". - Raz powołuje się na Radę Medyczną, raz twierdzi, że nie będzie realizował ich porad, bo to wąscy specjaliści. Uważam, ze tak nie wygląda współpraca. We wszystkich krajach, gdzie odniesiono mniejszy lub większy sukces w walce z pandemią, naukowcy grają pierwsze skrzypce, a nie ostatnie. To nie może być tak, że naukowców prosi się o radę a następnie robi się dokładnie odwrotnie. To po prostu działa na niekorzyść społeczeństwa i zdrowia publicznego - przyznał.