Rada KEP broni duchownego. "Abp Marek Jędraszewski niesłusznie atakowany"

Rada ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski wyraziła "poparcie i solidarność" z abp Markiem Jędraszewskim. Według tego gremium krakowski metropolita jest "niesprawiedliwie zaatakowany za wypowiedzi ostrzegające przed niebezpiecznymi dla człowieka i narodu ideologiami".

Rada KEP w oświadczeniu przesłanym PAP przypomniała, że duchowny przestrzegał przed "niebezpieczeństwem ekologizmu" . Według gremium ta wypowiedź stała się do medialnych ataków na abp Marka Jędraszewskiego, który precyzyjnie mówił "nie chodzi o ekologię, ale o ideologię z kontekstem społecznym i politycznym, pojawiły się jednak wypowiedzi utrzymane w konwencji klasycznych fake newsów"

W oświadczeniu Rady stwierdzono, że duchowny "jest człowiekiem dialogu, tymczasem jego oponenci nie podjęli z nim żadnej próby dialogu". Sygnatariusze dokumentu zachęcają także do otwartej rozmowy o ekologii opartej "na prawdzie i otwartości na argumenty". Zaznaczają jednocześnie, że należy "zatroszczyć się również o to, co dzieje się w ludzkich sercach i umysłach. Zło bowiem najpierw jest myślą i mową, zanim się stanie uczynkiem".