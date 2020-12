Rada Europy: Niemcy muszą rozprawić się z korupcją w rządzie

Zdaniem antykorupcyjnej agendy Rady Europy (GRECO) Niemcy powinny rozprawić się z korupcją w rządzie. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", opisując opublikowany przez GRECO raport, wskazuje, że w niemieckich władzach brakuje przejrzystości co do tego, jak duży wpływ mają lobbyści na władze federalne.

"Niemcy mają wiele do poprawienia" - podkreśla "Zeit". "Należy na przykład ujawnić, z kim rozmawiali czołowi politycy i na jakie tematy" - komentuje raport tygodnik "Spiegel".

Niemiecki rząd ma problem z korupcją? Politycy, urzędnicy, lobbyści

W odniesieniu do byłych czołowych polityków zajmujących wysokie stanowiska gospodarcze, raport sugeruje dłuższy okres przejściowy po odejściu z polityki - także dlatego, że są oni częściowo zaangażowani w lobbing.

Postuluje się wprowadzenie kodeksu postępowania dla osób zajmujących wysokie stanowiska polityczne. Ma on pomóc "w zapobieganiu korupcji i regulować uczciwe obchodzenie się z prezentami i lobbystami".

Niemcy muszą wprowadzić zmiany

Skrytykowano też zasady regulujące publiczny dostęp do dokumentów urzędowych. Jak czytamy w raporcie - koszty do 500 euro związane z wnioskiem mogą działać odstraszająco. Panel ekspertów Rady Europy wezwał do niezależnej analizy systemu.