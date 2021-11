Rada Bezpieczeństwa ONZ o kryzysie na granicy. Szczerski: trzeba zatrzymać przemyt ludzi przez Białoruś

- Wzywamy społeczność międzynarodową, by po pierwsze nie uczestniczyła w białoruskiej kampanii dezinformacyjnej, po drugie, by wycofała swoje poparcie dla polityki Białorusi na międzynarodowych forach i po trzecie, by pomogła w rozmontowaniu sieci przemytu ludzi, która przyczyniła się do obecnego kryzysu - mówił Krzysztof Szczerski.