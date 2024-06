Największy przegrany wyborów. "Staliśmy się partią niszową"

Lewica w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymała 6,3 proc. głosów. Prowadzący program "Tłit" WP Patryk Michalski zauważył, że wszyscy kandydaci Nowej Lewicy dostali w sumie mniej głosów niż czołowa trójka kandydatów ze wszystkich komitetów. Współprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic mówiła, że porównywała wyniki z poprzednimi wyborami i "już samo to porównanie jest alarmujące, chyba dla całego kierownictwa". - Tu jest bardzo wiele rzeczy do poprawy. Począwszy od komunikacji, bo myśmy zwykli komunikować raczej nasze porażki niż nasze zwycięstwa - zauważyła Kucharska-Dziedzic. Posłanka zwróciła także uwagę na strategię. - Dla wielu wyborców staliśmy się raczej partią niszową, która prezentuje raczej niszowe postulaty - podsumowała.