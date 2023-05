Pytał o "nienawiść" do PiS. Poseł partii przyznaje się do prowokacji

Poseł Prawa i Sprawiedliwości przyznał się do prowokacji w internecie. Radosław Fogiel, jeszcze wówczas rzecznik partii, opublikował w marcu na TikToku wideo, gdzie pytał: "za co tak nienawidzicie PiS?". Nagranie wywołało burzę i szereg komentarzy. Fogiel w programie "Tłit" WP przyznał, że właśnie na taką reakcję liczył. - Nagranie było prowokacyjne, bo zależało nam na przykuciu uwagi użytkowników - nie ukrywamy tego - do wówczas nowego konta. Nie rozmawialibyśmy o tym, gdybym komuś kadził. Nikt nie zakładał, że będą nas po tym głaskać - przyznał Fogiel. Poseł PiS podkreślił jednocześnie, że postawione w odpowiedzi zarzuty były analizowane. - Od miesiąca sukcesywnie publikujemy odpowiedzi odkłamujące te zarzuty - dodał.