Putin zrobił ruch przeciw Ukrainie. Były szef MSZ: "Są 3 scenariusze"

Napięcie między Ukrainą a Rosją rośnie. Dlaczego Władimir Putin dąży do eskalacji konfliktu? - Są trzy możliwe scenariusze. Pierwszy to jest oczywiście krótka, zwycięska wojna, aby przebić się pasem lądowym z Donbasu na Krym. Po drugie to eskalacja napięcia i prowokowanie Ukraińców, aby sprowokować ich do jakichś działań. Wtedy Rosjanie czyhający na granicy mogliby z całą mocą odpowiedzieć i zaatakować Ukrainę. Trzeci scenariusz nazywam koreańskim - aby uzyskać jakiś okup, aby świt się przestraszył i zaproponował jakąś cenę za deeskalację - mówił w programie WP "Newsroom" były szef MSZ Witold Waszczykowski. Polityk podkreślił, że Putin robi to, "ponieważ ma za jakiś czas wybory i chce je wygrać, pokazać, że jest twardym człowiekiem macho, który dba o interesy rosyjskie".

