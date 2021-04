Putin zagraża Polsce? Generał Stróżyk udzielił jasnej odpowiedzi

Gościem programu Newsroom był gen, Jarosław Stróżyk z Fundacji Startpoints. Pytany był m.in. o sytuację na Ukrainie, a dokładnie prowadzonych tam działań wojennych oraz o to, czy Polska jest bezpieczna? - Wojna na Ukrainie jest negatywna z polskiego punktu widzenia. To się wszystko odbywa na naszych oczach, za naszą granicą i niewątpliwie powinno być jakimś obszarem naszego niepokoju. Wszystko to stanowi bezpośrednie zagrożenie również dla Polski - mówi generał. Dodał, że każde niestabilne państwo na wschód od Polski jest źródłem niepokoju. Z kolei prowadzone m.in. na Białorusi manewry wojskowe mogą stać się zarzewiem nawet przypadkowego konfliktu.

