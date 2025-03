Putin zagra w grę Trumpa? "Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej"

- Myślę, że to ogromna różnica do tego, co widzieliście w gabinecie owalnym. To jest całkowite zawieszenie broni. Ukraina się na to zgodziła. Mam nadzieję, że Rosja również się zgodzi. Jeśli uda nam się przekonać Rosję, to będzie świetnie. Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej - mówił Donald Trump po negocjacjach pokojowych jego administracji z Ukrainą. W Arabii Saudyjskiej odbyły się pierwsze rozmowy między delegacjami USA i Ukrainy. We wtorek w Dżuddzie ogłoszono, że Kijów jest gotowy na "całkowite zawieszenie broni" na miesiąc. Trump czeka teraz na ruch Moskwy. Podkreślił, że jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, konflikt będzie kontynuowany. Wspomniał też, że w pewnym momencie zamierza bezpośrednio wykonać telefon na Kreml, by porozmawiać z Władimirem Putinem. - Porozmawiam z Władimirem Putinem, do tanga trzeba dwojga. Mam nadzieję, że on również się zgodzi. Później dojdzie do negocjacji terytorialnych. W środę mamy duże spotkanie z Rosją - zapewnił Trump. Co jeszcze powiedział prezydent USA do dziennikarzy? Obejrzyj całe nagranie, by dowiedzieć się więcej.