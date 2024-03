Putin z wizytą w Chinach. "Nie jest to sojusz prawdziwy"

Władimir Putin ma się udać z wizytą do Chin. Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski dopytywał o sojusz rosyjsko-chiński sinologa prof. Bogdana Góralczyka. - Mamy quasi sojusz, nie jest to sojusz prawdziwy, tylko taki z potrzeby i konieczności - powiedział gość programu. Góralczyk zwrócił uwagę, że Chiny nie są jedynie sojusznikiem ekonomicznym, ale także strategicznym. - Rosja jest jednak w konflikcie otwartym, oczywiście na terenach Ukrainy, ale jednak z całym Zachodem począwszy od Stanów Zjednoczonych i trudno znaleźć inne wsparcie aniżeli w Pekinie - mówił sinolog. Dodał także, że "jest to partnerstwo w celu dokuczenia Zachodowi".