Putin ucieknie z Rosji? "Nie ma miejsca, gdzie mógłby się ukryć"

- To nie jest tak, że Putin może uciec z Rosji. Nie ma dla niego drogi ucieczki. Po pierwsze dlatego, że w przeszłości wymiana przywódców na Kremlu nie odbywała się nigdy w taki sposób. Po drugie nie ma miejsca, w którym Putin może się spokojnie ukryć. Jeśli chciałby w taki sposób porzucić system, miałby na karku FSB. Karze ona zawsze i wszędzie, co podkreślała, "trując namiętnie" niektórych polonem. Tak naprawdę nie byłoby miejsca, gdzie Putina by nie dopadli. Nie musiałby to być wywiad rosyjski, równie dobrze ukraiński czy amerykański albo innych państw. Szybko byłby martwym uciekinierem. Nie ma też kraju, który zaryzykowałby przyjęcie zbrodniarza wojennego. Każdy wydałby go z radością, bez względu na to, ile pieniędzy by przywiózł - ocenia prof. Daniel Boćkowski.