Putin spotkał się z Kim Dzong Unem. Są pierwsze zdjęcia

Kim Dzong Un dotarł do Rosji we wtorek. Koreański dyktator wyruszył w podróż z Pjongjangu specjalnym pancernym pociągiem. Prawdopodobnym celem spotkania przywódców jest omówienie dostaw amunicji z Korei Północnej do Rosji. Armia Putina boryka się bowiem z brakami uzbrojenia, które miałyby zostać uzupełnione zapasami z Pjongjangu. W zamian Kim Dzong Un prawdopodobnie będzie zabiegać o niezbędną technologię nuklearną i dostawy żywności.