"Putin się nie podniesie". Niemcy reagują na bunt Prigożyna

- To półtora dnia to dla władzy Putina poważny cios – ocenił Roettgen w rozmowie dla "Rheinische Post" z Düsseldorfu i "General-Anzeiger" z Bonn (cała rozmowa ukaże się w wydaniach poniedziałkowych). Jak przypomniał, szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn był "człowiekiem Putina" i jego próba zamachu stanu to "porażka" prezydenta Rosji.