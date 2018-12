Putin: Rosja odpowie na ruch USA. Układ rozbrojeniowy pod znakiem zapytania

Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Rosja jest zareaguje "w należyty sposób" na wycofanie się przez Stany Zjednoczone z układu rozbrojeniowego INF. Putin zaznaczył, że jest przeciwna "zniszczeniu" INF.



Rosyjski przywódca ocenił, że władze USA najpierw zapowiedziała wycofanie się z porozumienia o rakietach pośredniego i średniego zasięgu, dopiero później zaczęły szukać uzasadnienia takiego działania. Putin nazwał też spóźnionym oświadczenie sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo ws. 60 dni, które Waszyngton dał Moskwie "na powrót do przestrzegania INF".

Zdaniem Putina do tej pory nikt nie przedstawił dowodów na naruszenie układu, a wszyscy przekonani są o winie Rosji.

- To nie jest tak. Jesteśmy przeciwni zniszczeniu tego układu, ale jeśli do tego dojdzie, to będziemy reagować w należyty sposób - zapowiedział prezydent Rosji.