Putin robi nieskoordynowane ruchy? "Zwierzę w matni"

Wiele wydarzyło się w ten weekend. Strzelanina pod Moskwą, masowy atak Rosji na Ukrainę, do tego rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Nawiązując do tych wydarzeń, prowadzący program "Newsroom" Wirtualnej Polski zapytał ppłk Krzysztofa Przepiórkę, w co gra Putin. - On gra od dłuższego czasu w tę samą grę, czyli eskalacja jego działań będzie się rozwijała - mówił były żołnierz jednostki wojskowej GROM. Porównał prezydenta Rosji do "zwierzęcia w matni". - Robi różne nieskoordynowane ruchy, co nie znaczy, że Putin jest idiotą - tłumaczył Przepiórka. W odniesieniu do rakiety, która wleciała do Polski, były żołnierz mówił, że "on (Putin - przyp.red.) będzie testował 5 artykuł traktatu NATO przez cały czas". - To nie jest tylko to, że postraszył rakietą, wleciała i wyleciała. Ja jestem przekonany, w mojej ocenie siły rosyjskie testują system obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej sojuszu NATO, a przede wszystkim Polski - stwierdził gość programu. Były żołnierz dodał również, że "nie możemy strzelać do wszystkiego, co się rusza", tłumacząc, że trzeba się zastanowić w takiej sytuacji, gdzie ten obiekt upadnie, ponieważ "ofiar może być niewspółmiernie więcej do efektu tego zestrzelenia".