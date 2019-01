Putin przybył do Belgradu. Serbia powitała go salwą honorową, a w prezencie dostał psa

Putin przybył do Belgradu. Serbia powitała prezydenta Rosji salwą honorową i biciem dzwonów, a w prezencie dostał psa. Stojący wzdłuż trasy ludzie machali rosyjskimi i serbskimi flagami.

W czwartek, 17 stycznia 2019 Władimir Putin przybył do Belgradu . Serbska stolica żywo przywitała prezydenta Rosji . Rozległ się dźwięk dzwonów kościelnych i salwy honorowe, a zgromadzony wzdłuż trasy tłum żywiołowo wymachiwał rosyjskimi i serbskimi flagami. W mieście z tej okazji pojawiło się również wiele billboardów. Radio Wolna Europa zwróciła uwagę na fakt, że na jednym widniał napis „Witamy szanownego prezydenta Putina, drogiego przyjaciela”. Prezydent Serbii , Aleksandar Vuczić, w telewizyjnym oświadczeniu podziękował Rosji za wsparcie serbskiej integralności terytorialnej. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że chociaż Serbia jest małym krajem, pozostaje niezawodnym partnerem Moskwy . Władimir Putin otrzymał również wyjątkowy prezent – trzymiesięcznego szczeniaka rasy sarplaninac.

Putin przybył do Belgradu – witało go tysiące zwolenników

Jak podaje Associated Press, w związki z wizytą Władimira Putina, do Belgradu zwieziono tysiące zwolenników Vuczicia. Mają się zgromadzić przed cerkwią św. Sawy – największą prawosławną świątynią na Bałkanach, do której udadzą się prezydenci. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilka serbskich liberalnych organizacji wydało oświadczenia, w których jawnie wyrażono sprzeciw wobec gloryfikacji reżimu rosyjskiego prezydenta. Ostatnio w całej Serbii odbywają się demonstracje przeciwko Vucziciowi, a oponenci jego rządy określają mianem autorytarnych. Podczas konferencji prasowej Putin oznajmił, że jest gotowy zainwestować 1,4 mld dolarów, żeby przeprowadzić przez terytorium Serbii gazociągu Turecki Potok. Jak podały rosyjskie media podczas wizyty ma zostać podpisane rosyjsko-serbskie porozumienie dotyczące między innymi transportu, energetyki oraz gospodarki cyfrowej.