Putin przejmie część kolejnego kraju? "Nie bez zdobycia Odessy"

Spełni się scenariusz jak w Donbasie?

Wskazuje to, że tego dnia może spełnić się scenariusz podobny do tego, który miał miejsce w Donbasie. Szczególnie, że separatyści z Naddniestrza używają retoryki zbliżonej do prorosyjskich sił w Donbasie, argumentując, między innymi, naruszanie przez władze w Kiszyniowie "praw miejscowej ludności".