Putin pozuje z włoskim artystą. Nagle padły zaskakujące słowa. "Nie szczyp mnie"

– Zawsze podziwialiśmy sztukę włoską i to trzymało nas blisko – powiedział mu Putin. Ale jego zdaniem nie tylko sztuka łączy Rosję i Włochy. – Walka Włoch o niepodległość, Garibaldi, czy to nas nie zjednoczyło? To zawsze nas łączyło. Włosi zawsze mają w sercu pragnienie wolności oznacza to, że respektujecie pragnienie innych narodów dokonywania wyborów i wybierania swojego przeznaczenia – dodał.