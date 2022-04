Putin pożegnał Żyrinowskiego. Pogrzeb lidera prokremlowskiej partii

Testował opinię publiczną

Wielokrotnie groził użyciem broni jądrowej przeciwko różnym krajom, odebraniem Stanom Zjednoczonym Alaski i rozszerzaniem granic Rosji aż do miejsca, w którym rosyjscy żołnierze mogliby "myć buty w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego". Domagał się odbudowy Imperium Rosyjskiego. Proponował nadanie prezydentowi Władimirowi Putinowi tytułu "najwyższego władcy". Natomiast Polsce, Węgrom i Rumunii proponował, by włączyły się do rozbioru Ukrainy.