Okrutna taktyka Kremla. "Zmuszeni do wyjścia z okopów"

Według podsekretarz stanu USA presja wywierana na Putina w sprawie broni nuklearnej zmusiła go do zmiany taktyki wojennej. Stwierdziła, że Rosja wszechstronnie demonstruje własną słabość. - Armia rosyjska zmusza rekrutów do wyjścia z okopów, by stawić czoła śmierci - powiedziała.