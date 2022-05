Putin postawi ultimatum Zachodowi. Ekspert: NATO już nie ma wyjścia

- Uważałem, że to właśnie to, co może się wydarzyć, ale rzeczywiście nikt inny tak nie myślał - powiedział Felsztinski w programie Roberta Mazurka. Dodał, że również już wtedy twierdził, iż Rosja nie ma szans na wygraną w tej wojnie. - Mówiłem, że Rosja tę wojnę przegra i, że to będzie koniec Putina i jego reżimu. I to będzie koniec Federacji Rosyjskiej w takiej formie w jakiej ona teraz istnieje - oznajmił w rozmowie ze stacją.