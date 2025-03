Putin podpisał dekret. Ukraińcy znajdujący się na terenie w Rosji mają czas do września

Prezydent Władimir Putin podpisał 20 marca 2025 roku rozporządzenie zobowiązujące Ukraińców przebywających w Rosji do uregulowania swojego statusu prawnego do 10 września, w przeciwnym razie będą musieli opuścić kraj. Nowe przepisy obejmują także obowiązek badań medycznych "dla cudzoziemców" (w domyśle Ukraińców) znajdujących się na terenach anektowanych przez Rosję. Co kryje się za tymi regulacjami i jaki jest ich faktyczny cel?