Kreml grozi NATO. "Rosja gotowa do wojny"

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rosyjskie groźby pojawiły się w momencie, gdy prezydent elekt USA Donald Trump wezwał do szybkiego zakończenia walk. - Staramy się zakończyć wojnę, tę straszną, straszną wojnę, która toczy się w Ukrainie. Zamierzamy osiągnąć pewien postęp, to trudne, to paskudne - mówił w poniedziałek.