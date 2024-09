Putin na wolności. Miedwiediew dosadnie o nakazie aresztowania

Wizyta w Mongolii to pierwsza podróż rosyjskiego dyktatora od 2023 roku do kraju, który podpisał Statut Rzymski i akceptuje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dlaczego to takie istotne? Bowiem MTK wydał w 2023 roku nakaz aresztowania Putina. Zarzuca mu popełnienie zbrodni wojennych podczas inwazji na Ukrainę.