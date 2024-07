Putin spełni swoje "obłędne marzenie"? Szef NATO alarmuje

Rutte dogada się z Trumpem?

"Plus Minus" zauważa, że jeśli Donald Trump wróci do Białego Domu, przyda się kolejna umiejętność Ruttego, zwanego czasem "zaklinaczem Trumpa". Dodaje, że gdy w lipcu 2018 r. Trump krzyczał na Europejczyków, że za mało inwestują w obronność i że USA mogą wycofać swoje gwarancje bezpieczeństwa, Rutte zabrał głos mówiąc: "Donald, otworzyłeś nam oczy. Dziękujemy za to, co powiedziałeś, absolutnie masz rację". "Trump siedział jak zaklęty" - przypomina gazeta.