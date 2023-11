Putin ma kontrkandydata w wyborach. Start ogłosił z aresztu

Girkin to jeden z głównych krytyków rządów Władimira Putina. Wielokrotnie ostro komentował słabość Rosji na wojnie w Ukrainie, nawoływał nawet Putina do rezygnacji ze stanowiska. 21 lipca trafił do aresztu pod zarzutem nawoływania do działań ekstremistycznych we wpisach w mediach społecznościowych. Portal Kommersant przypomina, że obecnie przebywa w Areszcie Śledczym w moskiewskim Lefortowie.