Putin ma dość krytyki. Chce opanować sieć

Putin nie lubi internetu, bo nie ma nad nim pełnej kontroli. Robi jednak wszystko, by tak się stało. Ma temu służyć przyjęta w 2019 roku ustawa o suwerennym rosyjskim internecie. Odcięcie się od światowej sieci nie jest jednak takie proste. Dlatego, jak informuje amerykański think tank Institute for the Study of War, powstają kolejne projekty ustaw, których celem jest ograniczenie wolności słowa, a przede wszystkim możliwości krytykowania rosyjskiej armii i jej działań w Ukrainie.