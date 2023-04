Putin jest zdesperowany. Ujawniono tajne negocjacje

Ministerstwo skarbu (finansów) USA oceniło w komunikacie pod koniec ubiegłego tygodnia, że Rosja straciła już na Ukrainie ponad 9 tys. sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego. Władimir Putin jest "coraz bardziej zdesperowany", by go zastąpić, co utrudniają mu restrykcje i kontrole eksportowe nałożone przez koalicję ponad 30 państw.