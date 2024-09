Putin i Kabajewa mają dwóch synów. Ich nauczyciele muszą żyć w izolacji

Dossier dotarło do jednego z ogłoszeń. Nauczyciel młodych Putinów miałby pracować w sumie 60 godzin przez 5 dni w tygodniu w rejonie Petersburga. Do obowiązków miałoby należeć też towarzyszenie w wycieczkach. Wynagrodzenie - 7700 euro miesięcznie. English Nanny podkreśla, że z rodziną współpracuje od dłuższego czasu i znalazła dla niej nauczycieli języka angielskiego oraz niemieckiego.

Według Dossier, od 2020 roku co najmniej 10 nauczycieli zagranicznych podpisało umowę z kliniką. Formalnie świadczą dla placówki usługi tłumacza. Ale ich zarobki są znacznie wyższe. Wynagrodzenia zaczynają się od 330 tys. rubli (ok. 14 tys. zł) do 1,2 mln rubli (ponad 50 tys. zł) miesięcznie.