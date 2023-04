"Putin dał zielone światło". Zmiany w kierownictwie rosyjskiej armii

- Dwa zgrupowania, które mu podlegają, to jedna trzecia całości sił rosyjskich zgromadzonych w Ukrainie. Zmiany na stanowiskach dowódców mogą oznaczać, że Rosjanie mogą przygotowywać się na ukraińską ofensywę, która może nie różnić się od rosyjskiej. Mogą to być rozproszone uderzenia i szukanie miejsca na przełamanie. Tylko nowi rosyjscy dowódcy to wiedzą i m.in. na kierunku zaporoskim ograniczyli intensywność artyleryjskiego ostrzału. Nie sądzę, żeby artyleria ukraińska zdobyła tam przewagę. Bardziej Rosjanie się demaskują, by nie odkrywać zgrupowań swoich wojsk – ocenia płk Piotr Lewandowski.