Putin chce sukcesu i wydał rozkaz. Pada nieodległa data

Poniedziałek to 327. dzień rosyjskiej inwazji. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin polecił nowemu dowódcy odpowiedzialnemu za przebieg "specjalnej wojennej operacji" Walerijowi Gierasimowowi zajęcie Donbasu do marca. Poinformował o tym przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow. - Putin chce zniszczyć Ukraińców i niepodległą Ukrainę. Teraz Rosjanie mają priorytetowe cele: zajęcie Donbasu. To jest cel Gierasimowa - powiedział Jusow. Na zajętych terenach miałaby powstać "strefa bezpieczeństwa" dla rosyjskich sił. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.