Putin będzie jak car Rosji? Miller ocenił zmiany na Wschodzie

Na mocy nowych przepisów Władimir Putin będzie mógł pełnić funkcję prezydenta Federacji Rosyjskiej do co najmniej 2036 roku. - W obrębie moskiewskiego obozu władzy nie ma żadnego konkurenta, który mógłby rzucić wyzwanie panu prezydentowi Putinowi. Zapewne będzie rosło kolejne pokolenie Rosjan, które nie zna innego prezydenta jak Putin - ocenił w programie "Newsroom" WP Leszek Miller. Były premier komentował także ostatnie ruchy rosyjskich wojsk na wschodzie Ukrainy. - Wielu obserwatorów mówi, że dla Władimira Putina narzędziem podniesienia popularności byłaby mała zwycięska wojna. Ale wojna z Ukrainą nie byłaby mała, a cena byłaby wielka. Rosji na taką operację zwyczajnie nie stać, a ostatnie działania to próba pokazania siły - dodał były szef SLD.

