Puste mieszkanie po Borysie. Nie został żaden mebel

O tym, że kobieta będzie musiała się wyprowadzić, informowała kilka dni temu Maja Fenrych z dziennika "Fakt". Jak wynikało z jej ustaleń, co do zasady AMW wysyła po śmierci wojskowego wezwanie do opróżnienia lokalu i jego bliscy mają od czasu odbioru wezwania 30 dni na wyprowadzkę. W tym przypadku, z uwagi na okoliczności, termin wydłużono do końca grudnia, a kiedy wdowa po Borysie nie zdała kluczy na czas, AMW wyznaczyła jej kolejny, nieprzekraczalny, 30-dniowy termin.