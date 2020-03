Puławy nie chcą chorych na koronawirusa? Sprzeciw prezydenta

W piątek w mediach społecznościowych Prezydent Puław Paweł Maj opublikował swoje pismo do wojewody lubelskiego w tej sprawie.

- Nie pozwolę, aby nasi mieszkańcy zostali pozbawieni opieki medycznej.

Wczoraj wszyscy zostaliśmy zaskoczeni informacją z mediów o tym, że powiatowy szpital w Puławach został wyznaczony na placówkę przeznaczona tylko do leczenia osób chorych na koronawirusa. Jest to decyzja błędna i niezrozumiała - tłumaczy prezydent Puław i dodaje: - Nie mamy tez informacji o tym jak będzie wyglądała opieka medyczna w innych przypadkach niż koronawirus. Dlatego wystosowałem apel do wojewody o wyjaśnienia oraz zmianę tej decyzji.