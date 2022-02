Pułapka na podsłuchy. Tak PiS chce sparaliżować komisję śledczą

Opozycja spodziewa się, że PiS będzie robić wszystko, by nie dopuścić do powstania komisji śledczej. - Prezes PiS sięgnie po wszelkie metody. Będzie metoda kija i marchewki wobec posłów PiS. Co może być kijem? Prowadzone postępowania, to, co na tych posłów zebrano. Tę cyberbroń, jaką jest Pegasus, można wykorzystywać również przeciwko politykom PiS - mówi Wirtualnej Polsce w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza, który - według kanadyjskiego środka Citizen Lab - miał być inwigilowany Pegasusem.