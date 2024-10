Interpol wsadził Szopę do rejsowego samolotu. Nagranie z konwoju

Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Paweł Szopa (wyraził zgodę na podawanie nazwiska) - biznesmen, twórca marki Red is Bad - został zatrzymany w piątek w Dominikanie. W środę został z niej przetransportowany do Polski, po tym jak strona dominikańska zgodziła się na jego deportację.

"Po północy agenci CBA przewieźli zatrzymanego do Katowic. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ)" - napisał rzecznik.

W środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar podał informację o powrocie Szopy do kraju. "Informuję, że Paweł S. jest już w Polsce i pozostaje w dyspozycji polskich prokuratorów. Na jutro zostały zaplanowane czynności z jego udziałem" - napisał na portalu X.

Po przekroczeniu polskiej granicy zastosowane zostało postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu na 90 dni. Decyzja o areszcie, wydana, by móc wystawić list gończy, straci moc po przesłuchaniu przez śledczych. Szopa zostanie przesłuchany prawdopodobnie w czwartek.

Po przesłuchaniu prokurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o utrzymanie tym­cza­so­we­go aresz­tu, jeśli nie - tym­cza­so­wy areszt na­le­ży uchy­lić nie­zwłocz­nie po do­ko­na­niu czyn­no­ści z po­dej­rza­nym i od­wo­łać list goń­czy.

Twórca Red is Bad zatrzymany na Karaibach. O to prosił lokalne władze

Dochodzenie odnoszące się do nieprawidłowości w RARS zainicjowano 1 grudnia 2023 roku. Śledztwo, które prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, obejmuje przekraczanie uprawnień oraz zaniedbania w wykonaniu obowiązków przez pracowników RARS.

Dotyczą one organizacji i wykonania zakupów towarów, co wpłynęło negatywnie na interes publiczny w okresie od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w Warszawie, służąc osiągnięciu korzyści osobistych.