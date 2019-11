Publicysta Radia Maryja ujawnił dane ofiary księdza pedofila. Towarzystwo Chrystusowe: nie akceptujemy tego typu zachowań

Publicysta Radia Maryja Stanisław Michalkiewicz ujawnił w internecie prawdziwe imię i nazwisko kobiety, która była w dzieciństwie gwałcona przez księdza z Towarzystwa Chrystusowego. Wcześniej przyrównał odszkodowanie wysokości miliona złotych, które sąd przyznał kobiecie, do "wynagrodzenia" dla prostytutki.

Wyrok skomentował w internecie Stanisław Michalkiewicz. "Dostać milion złotych, za to, że ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Jestem pewien, że teraz panienki, jedna przez drugą, na wyścigi będą sobie przypominać, jak to były molestowane. (...) Miliona złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne k…wy nie są tak wysoko wynagradzane na całym świecie, a cóż do tego nasz biedny kraj".