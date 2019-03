Publicysta Radia Maryja nie ma na mieszkanie. Prosi o pomoc

Stanisław Michalkiewicz apeluje do swoich sympatyków o wsparcie finansowe. Publicysta znany z kontrowersyjnych opinii liczy na pomoc w wykupieniu mieszkania. Przyznaje, że nie ma pieniędzy na transakcję, a wzięcie kredytu w jego wieku jest problematyczne.

Publicysta zdradza, że musi wykupić lub opuścić mieszkanie, które zajmuje. "Problem polega na tym, że nie mam pieniędzy, by to mieszkanie wykupić, nawet gdybym sprzedał wszystko, co mam" - napisał. Jak podkreślił Michalkiewicz, wzięcie kredytu w jego wieku (71 lat) jest problematyczne, więc jest zmuszony prosić o pomoc.

Kontrowersyjny Michalkiewicz

O Michalkiewiczu było ostatnio głośno po tym, jak kpił z wysokości zadośćuczynienia dla ofiary księdza pedofila. Wielokrotne gwałty, bicie i więżenie nastolatki sprowadził do zdania "ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę". "Dostać milion złotych (...) no któż by nie chciał. Jestem pewien, że teraz panienki, jedna przez drugą, na wyścigi będą sobie przypominać, jak to były molestowane. (...) No to żadne k…wy nie są tak wysoko wynagradzane na całym świecie, a cóż do tego nasz biedny kraj".