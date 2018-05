Publicysta napisał, że Polska jest "durna i kołtuńska". Może trafić do więzienia

Satyryk i felietonista "Angory" Antoni Szpak usłyszał zarzut znieważenia narodu polskiego. Łódzka prokuratura stwierdziła, że fragment jednego z jego felietonów łamie prawo. Za słowa o "durnym i kołtuńskim narodzie" Szpakowi grozi kara trzech lat więzienia.

"Panie Adrianie, za takie zasługi wypada Ojca Dyrektora nie tylko w rękę pocałować. Jedynie w durnym, kołtuńskim kraju może dojść do takiej paranoi" - napisał, nawiązując do postaci popularnego odpowiednika Dudy w serialu "Ucho Prezesa".

- Krytykuję władzę umizgującą się do księdza mającego we władaniu rozgłośnię i telewizję. Te listy wiernopoddańcze premiera i prezydenta, które cytuję, nie przystają do poważnego państwa. Nie jesteśmy państwem wyznaniowym, konkordat gwarantuje nam rozdział kościoła i państwa. Konstytucja gwarantuje mi wolność słowa i możliwość krytyki władzy. Chyba, że coś się zmieniło - powiedział w rozmowie z "GW".