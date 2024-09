"PT5". Od dziś do 25 listopada

Asteroida 2024 PT5 została zidentyfikowana 7 sierpnia br. za pomocą systemu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Jest to narzędzie, które wykrywa planetoidy potencjalnie zagrażające Ziemi. Obiekt ma około 10 metrów średnicy, co sprawia, że jest za mały i niewystarczająco jasny, aby obserwować go gołym okiem, a nawet przez amatorskie teleskopy.