Psy trzymane w 40 st. upale, zamiast sierści mają skorupy. "Jak na nie patrzę, to płakać mi się chce"

Niewyobrażalnego cierpienia i bólu doświadczyły trzy psy, które przygarnęła Fundacja dla Szczeniąt Judyta. Zwierzęta najprawdopodobniej były wystawione na szkodliwe działanie palącego słońca. Choroba spowodowała, że ich sierść zamieniła się w skorupę.

Fundacja dla Szczeniąt Judyta pokazała zdjęcia trzech psów, które przeszły gehennę. W tej chwili nie wiadomo jednak, czy była to wina człowieka. Zwierzęta zostały złapane na tzw." klatkę". Są bardzo poważnie chore. Mają spaloną skórę, sierść zamieniła się w skorupy, na ciele widać liczne rany, a paznokcie są tak długie, że uniemożliwiają chodzenie.

"Ropa w oczach i ten paraliżujący strach (...) To, co zobaczyliśmy przechodzi nasze najśmielsze oczekiwanie. Żadne zdjęcie nie pokaże tego, z czym mamy do czynienia" - wyjaśniła Fundacja w dramatycznym wpisie na Facebooku.