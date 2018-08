Psy nie radzą sobie z upałem. Jak im pomóc przetrwać wysokie temperatury?

Ostatnie dni to rekordowe upały w Polsce. Psy odczuwają wysokie temperatury znacznie mocniej niż ludzie. Jak pomóc im przetrwać gorące lato?

Psy nie mają wydajnego systemu chłodzenia ciała, dlatego wysokie temperatury odczuwają znacznie bardziej dotkliwie niż ludzie. Zacienione i przewiewne miejsca, a także świeża i chłodna woda do picia to podstawowe sposoby aby pomóc psom przetrwać wysokie temperatury. Co jeszcze możemy dla nich zrobić? Eksperci podpowiadają, że nie wszystkie pomysły mogą być korzystne dla zdrowia naszego psa.