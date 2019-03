Psy dotkliwie pogryzły biegacza w Łodzi. Zgłosiła się ich właścicielka

Do łódzkiej policji zgłosiła się właścicielka trzech psów, które pogryzły biegacza. Kobieta niebawem usłyszy zarzuty. Mężczyzna ma rany m.in. rąk i nóg.

Kobieta zadzwoniła do łódzkiej prokuratury i przyznała, że jest właścicielką trzech psów, które pogryzły mężczyznę biegającego w Lesie Łagiewnickim. Śledczy sprawdzają w jaki sposób zwierzęta wydostały się z posesji. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że 49-latka "nie w pełni zabezpieczyła psy przed ich atakiem na inne osoby".

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Mężczyzna biegał w rejonie Lasu Łagiewnickiego. Jak twierdzi, nigdy nie spotkał się w tym miejscu z agresywnymi zwierzętami. Tym razem zaatakowały go trzy psy. Pomogli mu pracownicy pobliskiego szpitala. Biegacz trafił do szpitala z obrażeniami m.in. rąk i nóg.